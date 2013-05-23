"أبوعميرة" يكلف رئيس القناة الثانية بإدارة الأمور في قطاع التليفزيون بشكل ودي

كتب : انتصار حسني الخميس 23-05-2013 14:05

كلف شكري أبوعميرة رئيس التليفزيون، والمكلف مؤخرا من وزير الإعلام بتيسير شؤون العمل برئاسة الاتحاد الإعلامي، ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية، بإدارة الأمور في قطاع التليفزيون في حالة عدم وجوده في المبنى أو انشغاله في رئاسة الاتحاد، وذلك بشكل ودي وبعيدا عن القرارات الرسمية.

وذلك في عقد أي مقابلات أو اجتماعات مع العاملين أو التوقيع على الأوراق الرسمية فيما يخص البرامج الدينية والبرامج التعليمية والإدارة العامة للموسيقى والغناء، إضافة إلى الأوراق الخاصة بحركة دخول وخروج الكاميرات اليومية.