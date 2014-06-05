«حماس»: الحكومة مسؤولة عن اشتباكات موظفي غزة و «السلطة»

حملّ عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبومرزوق، حكومة التوافق الوطني مسؤولية الأحداث، التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بين عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.

وقال القيادي البارز في «حماس»، في بيان، الخميس: «حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديلا عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما».

وحذر من أن تتعامل حكومة التوافق على أنها خلفا لحكومة «رام الله» واستمرارا لها، وتجاهل موظفي الحكومة الأخرى.

وتابع: «هذه حكومة التوافق الوطني، أي أنها بديلا لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وليست خلفا لأي من الحكومتين ولكنها بديلاً عنهما».

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، من استلام راوتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.