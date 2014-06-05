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بالفيديو.. عصابة مسلحة تقتل أمًا هندية أمام أولادها وزوجها لمقاومتها الاغتصاب

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قتلت أم هندية أثناء محاولتها مقاومة الاعتداء جنسيا عليها من قبل عصابة مسلحة في ميجالايا شمال شرقي الهند.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس، إن 5 عناصر من الميليشا المسلحة من جيش التحرير الوطني أطلقوا النار على رأس الأم أثناء مقاومتها الاعتداء عليها بعد جرها إلى خارج المنزل الذي تم حبس زوجها وأولادها داخله، بحسب ما أكده مسؤول في الشرطة.

وأضاف المسؤول الأمني أن الشرطة ضربت طوقا في المكان وتبحث عن مرتكبي هذه الجريمة، مشيرا إلى أن المنطقة مليئة بالجبال والغابات الكثيفة والشرطة تبحث عن أفراد العصابة في المنطقة، وتبلغ الأم القتيلة من العمر 35 عاما ولها 4 أطفال.

وتأتي هذه الجريمة بعد سلسة من جرائم الاغتصاب التي تشهدها الهند في السنوات الأخيرة، لاسيما جريمة اغتصاب وقتل الطالبة الجامعية (23 عاما ) من قبل عصابة في العاصمة دلهي، فيما أقدمت الهند على فرض قوانين صارمة تصل للاعدام لمرتكبي جرائم وحشية.

الجدير بالذكر أن جيش التحرير الوطني في الهند يسعي إلى تشكيل ولاية خاصة بقبيلة غارو في المنطقة.

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