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مجموعة السبع: انتخابات سوريا زائفة .. ونطالب الأسد بالرحيل

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مجموعة السبع: انتخابات سوريا زائفة .. ونطالب الأسد بالرحيل مجموعة السبع: انتخابات سوريا زائفة .. ونطالب الأسد بالرحيل

ارشيفية

يصدر زعماء مجموعة الدول السبع بيانا في وقت لاحق عقب انتهاء محادثاتهم يصفون فيه الانتخابات السورية بأنها زائفة ويطالبون الرئيس بشار الأسد بالرحيل وذلك وفقا لما تضمنته أحدث مسودة للبيان.

وقال مسؤولون  بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية” إن الأسد حصل على 88.7 في المئة في الانتخابات الرئاسية بسوريا ليفوز بفترة ولاية ثالثة رغم الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وجاء في مسودة بيان مجموعة السبع التي أطلعت عليها رويترز “نندد بالانتخابات الرئاسية الزائفة التي جرت في الثالث من يونيو: ليس للأسد أي مستقبل في سوريا.”

ووصف خصوم الأسد الانتخابات بأنها مهزلة قائلين إن منافسي الأسد غير المعروفين تقريبا لا يقدمان بديلا حقيقيا وإنه لا يمكن إجراء انتخابات واعتبارها ذات مصداقية في خضم حرب أهلية.

وقال الزعماء في المسودة “ندين بقوة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والقصف المدفعي العشوائي والقصف الجوي من قبل النظام السوري.”

وأضافوا في المسودة “ثمة أدلة على أن جماعات متطرفة ارتكبت أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يجب محاسبة كل المسؤولين عن تلك الانتهاكات.”
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> مجموعة السبع هي مجموعة الدول كندا وفرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

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