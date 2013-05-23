"هنا المقطم".. برنامج رمضاني لـ"الحافظ" للرد على معارضي "الإخوان"

البرنامج سيتم تسجيل حلقاته من أمام مكتب الإرشاد

كتب : سهيلة حامد منذ 28 دقيقة

قررت قناة "الحافظ" الرد على معارضي جماعة الإخوان المسلمين، بتسجيل برنامج "هنا المقطم" من أمام مكتب الإرشاد، وعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال مدحت بيومي، مدير إعداد البرامج بالقناة، إن فكرة البرنامج وُلدت بعد التظاهرات التي حدثت أمام مكتب الإرشاد خلال شهر مارس الماضي، واتهام جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من الاتهامات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسجيل البرنامج من أمام مكتب الإرشاد، وفي نفس المكان الذي تظاهر منه الناشط السياسي أحمد دومة.

وأضاف بيومي، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، أنهم سجلوا حتى الآن مع 8 شخصيات، ومن أبرز الضيوف، عبدالرحمن البر "مفتي الإخوان وعضو مكتب الإرشاد"، ياسر محرز "المتحدث الرسمي باسم الجماعة"، الدكتور أحمد عارف "المتحدث الإعلامي باسم الجماعة"، عبدالخالق الشريف "المسؤول عن قسم نشر الدعوة بمكتب الجماعة"، الدكتور رشاد البيومي "عضو مكتب الإرشاد".

من أبرز المناقشات التي سيتم طرحها خلال البرنامج، موضوعات تتعلق بالبيعة، ومبدأ السمع والطاعة عند الجماعة، وانشغال الشيوخ والدعاة بالسياسة على حساب الدعوة.

"هنا المقطم".. من تقديم هشام حافظ، من المقرر عرض البرنامج في شهر رمضان، ومدته نصف ساعة.