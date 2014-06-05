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بدء حملات تحصين “المواشي” ضد مرض الجلد العقدي بالإسماعيلية

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بدء حملات تحصين “المواشي” ضد مرض الجلد العقدي بالإسماعيلية بدء حملات تحصين “المواشي” ضد مرض الجلد العقدي بالإسماعيلية

أرشيفية

بدأت حملات تحصين الأبقار والأغنام والماعز ضد مرض الجلد العقدى بجميع مراكز محافظة الإسماعيلية اعتبارا من 1 يونيه 2014 وتستمر حتى 16 يوليو 2014.

صرحت بذلك دكتورة صبرية محمد موسى مديرة مديرية الطب البيطرى  ، وأشارت ان التحصين يتم بسعر التكلفة الفعلية للتحصين بناء على القانون رقم 13 لسنة 2014 حيث يتم التحصين للبقرة بسعر خمسة جنيه ونصف وسعر التحصين للغنم ثلاثة جنيهات وفى حالة رفض صاحب الحيوان لعملية التحصين والترقيم يتم تحرير محضر شرطة له لعدم امتثاله لتنفيذ القانون.

وتشمل خطة حملات التحصين مركز الإسماعيلية من 1 – 26 يونيه ومركز ابوصوير من 2 يونيه وحتى 16 يوليو ومركز القصاصين من 8 يونيه وحتى 13 يوليو ومركز التل الكبير من 1 يونيه حتى 26 يونيه ومركز فايد من 5 يونيه وحتى 24 يونيه وفى فايد من 5 يونيه وحتى 24 يونيه وفى مركز القنطرة شرق من 8 يونيه وحتى 3 يوليو ومركز القنطره غرب فى الفترة من 2 يونيه وحتى 26 يونيه.

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