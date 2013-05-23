ستة قتلى في شمال لبنان ليلا في معارك على خلفية النزاع السوري

كتب : أ ف ب الخميس 23-05-2013 15:16

قتل ستة اشخاص الليلة الماضية واصيب اربعون آخرون بجروح في معارك في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين سنة وعلويين على خلفية النزاع السوري، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح مسؤول محلي أن هذه المعارك هي الأعنف منذ تلك التي حصلت في 1985 في المدينة بين مجموعات سنية وأخرى علوية مدعومة من الجيش السوري الذي كان منتشرا في لبنان في تلك الفترة.

وقال المصدر الأمني "وقعت معارك عنيفة طيلة الليلة الماضية بين منطقتي باب التبانة (ذات الغالبية السنية) وجبل محسن (ذات الغالبية العلوية) استمرت حتى الخامسة فجرا (2,00 ت غ) وتسببت بمقتل ستة اشخاص وإصابة أربعين آخرين بجروح".