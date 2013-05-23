أصدقاء سوريا سيكثفون مساعدتهم للمعارضة حتى رحيل الأسد

المجتمعون: حجر الأساس للحل السياسي يقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتم الاتفاق عليه

كتب : أ ف ب الخميس 23-05-2013 15:18

أعلن المشاركون في مؤتمر مجموعة "أصدقاء سوريا" في عمان أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون له أي دور مستقبلا في سوريا واعدين بتكثيف دعمهم للمعارضة السورية حتى تشكيل حكومة انتقالية.

واتفقت الدول الـ11 المشاركة في اجتماع "أصدقاء سوريا" وبينها الولايات المتحدة في بيان مشترك صدر بعد خمس ساعات من المناقشات على أنه "لا يمكن أن يكون لبشار الأسد ونظامه ومساعديه المقربين والذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين، أي دور في مستقبل سوريا".

وأضاف البيان أن "الوزراء أشاروا أيضا إلى أنه بانتظار أن يسفر مؤتمر جنيف "مؤتمر جنيف 2 الدولي لتسوية الأزمة في سوريا المقرر في يونيو" عن تشكيل حكومة انتقالية، سوف يكثفون دعمهم للمعارضة وسيتخذون كل الإجراءات الأخرى الضرورية".

كما أكد الوزراء حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه مبدين التزامهم بتقديم مساعدات إضافية لتعزيز دور المجلس العسكري الأعلى للمعارضة.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والامارات اضافة الى الاردن، كما حضر ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري للمعارضة حيث عرضوا على المشاركين الأوضاع داخل سوريا.

وأكد المجتمعون على أن حجر الأساس للحل السياسي يقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتم الاتفاق عليه لمرحلة انتقالية محددة، مؤكدين أن الهدف النهائي يجب أن يضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين".

كذلك أبدى الوزراء "دعمهم للمشاركة في مؤتمر +جنيف 2+ من أجل التطبيق الكامل لمقررات مؤتمر جنيف 1 لوضع حد لنزيف الدم والاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري وحفظ وحدة الأراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري" مشددين على "الدور المحوري لمجلس الأمن الدولي في تحقيق هذه الجهود".