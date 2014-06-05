محمد بن راشد: مشاريع «طرق دبي» لخدمة الوطن

أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ارتياحه لمجمل المشاريع التي تضمنتها خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤكدا سموه أن هذه المشاريع الواعدة التي ستكون على أعلى المستويات وهي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتوفير كل اسباب الرفاهية والراحة للزائرين والسياح.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المشاريع التطويرية التي تضمنتها خطة هيئة الطرق والمواصلات الاستراتيجية لتنفيذها في دبي حتى العام 2020 موعد استضافتها لمعرض اكسبو 2020 الحدث الدولي الأهم، حيث زار سموه أمس مقر الهيئة في دبي يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

استراتيجية

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه الى تفاصيل ومكونات خطة المشاريع التطويرية الاستراتيجية الطموحة والتي تضمنت العديد من المشاريع الواعدة في مقدمتها تطوير مسارات معابر خور دبي التي يصل عددها الحالي الى 48 مسارا، ثم مشروع تطوير وسائل النقل الجماعي التي تشمل « مترو دبي وترام دبي والحافلات والنقل البحري وسيارات التاكسي » واستخدام الحلول الذكية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وأوضح المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في معرض الشرح الذي قدمه ومساعدوه أن الخطة تشمل توسيع وتطوير شارع الشيخ زايد وايجاد الحلول الناجعة لتخفيف الضغط المروري عن هذا الشارع الحيوي وذلك من خلال إنشاء جسور وتفرعات طرق جديدة تساهم فعليا في تحويل جزء من الحركة المرورية على هذا الشارع الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي حتى منطقة جبل علي وكذا تطوير شبكة الطرق والشوارع حول مطار دبي الدولي.

نقل جماعي

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على خطة تطوير وسائل النقل الجماعي التي تشمل «مترو دبي وترام دبي والحافلات وسيارات التاكسي والعبرات المائية» وغيرها مثل التاكسي المائي «وفيري دبي» و«سوبر فيري». واطلع سموه كذلك على مشروع تطوير مسارات الدراجات الهوائية وزيادة عددها الى 900 مسار حتى العام 2030 وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذا الشأن وكذلك إنشاء استراحات ومواقف للشاحنات في بعض الطرق لاسيما شارع محمد بن زايد حيث تم افتتاح أول استراحة على هذا الشارع خلال الشهر الجاري.