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وزراء الخارجية العرب يتفقون على عناصر جديدة لحل الأزمة السورية

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وزراء الخارجية العرب يتفقون على عناصر جديدة لحل الأزمة السورية وزراء الخارجية العرب يتفقون على عناصر جديدة لحل الأزمة السورية
اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا تعقد اجتماعا اليوم لدراسة بلورة موقف عربي موحد

كتب : بهاء الدين محمد الخميس 23-05-2013 15:25

اتفقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا على بعض العناصر التي من المنتظر أن تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقبل في جنيف.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي في ختام اجتماعها الطارئ اليوم بمقر الجامعة العربية، إنها طلبت من رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، عرض هذه العناصر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي.

ولم يشر البيان إلى هذه العناصر، التي تتناول الرؤية العربية للتعامل مع الأزمة السورية والتي ستطرح على مؤتمر "جنيف 2".

وعقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعا لها اليوم برئاسة الشيخ حمد بن جاسم وبمشاركة الدكتور نبيل العربي، حيث تدارست تطورات الأوضاع الخطيرة في سوريا وبلورة موقف عربي تجاه الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة، في ضوء المقاربة السياسية الحديثة بقيادة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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