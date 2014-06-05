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المجر تهنئ بفوز السيسي وتقول أن الانتخابات تعبر بوضوح عن اختيار الشعب المصري

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المجر تهنئ بفوز السيسي وتقول أن الانتخابات تعبر بوضوح عن اختيار الشعب المصري المجر تهنئ بفوز السيسي وتقول أن الانتخابات تعبر بوضوح عن اختيار الشعب المصري

أرشيفية

رحبت المجر بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في في الفترة من 26 إلي 28 مايو الماضي مقدمة التهنئة للمشير عبد الفتاح لفوزه في الانتخابات متمنية له النجاح في عمله .

وقالت الخارجية المجرية في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم أن التوصيات عبرت بوضوح عن اختيار الشعب المصري تجاه رسم مستقبله وهو ما تحترمه المجر، معربة عن أملها في تطوير العلاقات المصرية – المجرية، خاصة في مجالات الحوار السياسي رفيع المستوي والتعاون الاقتصادي .

وأكدت المجر استعدادها لتقاسم خبرتها في المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تكون محل استفادة لمصر لمواجهة المشاكل التي تواجهها خاصة في مجال الديمقراطية وسيادة القانون والإصلاحات الاقتصادية .

وأفاد البيان بأن المجر كعضو في الاتحاد الأوروبي ستعمل علي دعم العلاقات بين الجانبين وتوسعها لتتخطي المجالات التقليدية إلي التحديث الاقتصادي وإلي بناء القدرات الضرورية لتطوير أكثر لإمكانيات مصر التصديرية، مؤكدة أن مصر تعد شريكا هاما لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي وللمجر ومن ثم فهي تري من المصلحة الحفاظ علي علاقات متوازنة ومنسجمة.

وتهنئ المجر الشعب المصري لتنفيذه المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي وضعت في صيف 2013 بإجراء الانتخابات الرئاسية وأنها ستتابع باهتمام إجراء الانتخابات البرلمانية التي تشكل خطوة هامة في خارطة الطريق التي تستهدف تنفيذ المرحلة الديمقراطية.

أ.ش.أ

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