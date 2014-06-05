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اليوم.. المجموعة الاقتصادية بـ«الوزراء» تناقش خطة إعادة هيكلة الدعم

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اليوم.. المجموعة الاقتصادية بـ«الوزراء» تناقش خطة إعادة هيكلة الدعم اليوم.. المجموعة الاقتصادية بـ«الوزراء» تناقش خطة إعادة هيكلة الدعم

تعقد المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعها الأسبوعي بمقر هيئة الاستثمار صباح اليوم الخميس، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.

وتناقش المجموعة الاقتصادية خطة إعادة هيكلة الدعم التي تعكف عليها حاليا لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من ٣٥٠ مليار جنيه إلى ٢٨٧ مليار جنيه، لتقديمها للرئيس عبد الفتاح قبل تقدمها باستقالتها الأحد المقبل.

كما تناقش حكومة «محلب» عدة سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم، منها ترشيد دعم الكهرباء من خلال زيادة الأسعار على الشرائح الأعلى استهلاكا، وبحث سيناريوهات دعم المنتجات البترولية، من خلال وضع خطة على مدى ٥ سنوات لإعادة هيكلة الدعم.

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