الائتلاف السوري يعلن "حلفايا" مدينة منكوبة

المدينة تعرضت لحصار خانق وقصف مستمر منذ أسبوعين.. وتم سرقة كافة منازلها وتدمير أكثر من 40 % منها

كتب : الأناضول منذ 57 دقيقة

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مدينة "حلفايا" بريف حماة (وسط سوريا)، مدينة منكوبة وذلك بعد ارتكاب قوات النظام السوري مجزرة بحق سكانها يوم أمس سقط ضحيتها 15 شخصاً وافتقارها لأبسط مسببات الحياة.

وفي بيان أصدره الائتلاف الوطني مساء الأربعاء، أكد على أن "حلفايا تتعرض من قبل قوات النظام لحصار خانق وقصف مستمر منذ أسبوعين قبل أن تقوم باقتحامها يوم أمس وترتكب فيها مجزرة بشعة سقط ضحيتها 15 شخصاً إضافة إلى نهب وسرقة كافة منازلها وحرق وتدمير أكثر من 40 % منها".

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية اليوم الخميس أن عدد القتلى في ريف حماة وصل خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية إلى أكثر من ثلاثين معظمهم قضوا في المجزرتين التي ارتكبتهما قوات النظام مؤخرا في مدينة حلفايا وقرية جب خسارة.

وفي اتصال هاتفي مع رائد السالم، عضو الهيئة في حماة، قال إن قوات النظام اقتحمت ظهر أمس الأربعاء مدينة حلفايا بريف المحافظة الشمالي وقامت بإعدام 15 شخصاً ميدانياً معظمهم من النساء والأطفال واعتقال عدد من الأهالي واقتيادهم إلى جهة مجهولة إضافة إلى قيامها بسرقة وإحراق بيوت الناشطين والمطلوبين للجهات الأمنية، وذلك في إطار أعمال انتقامية يقوم بها جيش الأسد من الأهالي بدعوى دعمهم للمعارضة.

وكان السالم أكد في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول يوم أمس الأربعاء أن جيش نظام بشار الأسد ارتكب مجزرة في قرية جب خسارة بريف حماة سقط ضحيتها 13 قتيلاً من المدنيين ذبحوا بالسكاكين بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وأوضح السالم أن "جيش النظام يشن حملة واسعة على ريف حماة حيث يقوم بقصف القرى والبلدات بالمدفعية المتمركزة في مطار حماة العسكري، كما أحرق وأتلف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية كفرنبوذة واعتقل عدداً من النساء في قرية الجرنية، وهو تصعيد يأتي بعد قيام الجيش الحر باستهداف عدد من الحواجز التابعة لقوات النظام وإيقاع خسائر فيها".

يشار إلى أن حماة اشتهرت بسبب المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد فيها أيام حافظ الأسد (والد بشار) مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث يقدر نشطاء عدد القتلى الذين سقطوا فيها بين 30 و40 ألف شخص.