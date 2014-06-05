وكيل «الخارجية» يشهد تخريج طلبة إنترناشونال كوميونتي

احتفلت مدرسة «إنترناشونال كوميونتي» أول من أمس بتخريج الدفعة الحادية عشرة من طلابها البالغ عددهم 77 خريجاً وخريجة.

حضر الحفل الذي أقيم في نادي الضباط القوات المسلحة في أبوظبي، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي وأعضاء مجلسي الإدارة والأمناء في المدرسة وأولياء أمور الخريجين.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم سلم عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد الخريجين والخريجات شهادات التكريم.

وهنأ محمد الشما العضو المنتدب لمجلس إدارة المدرسة الخريجين على تفوقهم، متمنياً لهم الاستمرار على هذا النهج في المرحلة المقبلة من التعليم الجامعي لتحمل المسؤولية في خدمة الوطن، مشيداً بدور مجلس أبوظبي للتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية لتكون دائماً الأفضل على مستوى العالم.

يذكر أن مدرسة إنترناشونال كوميونتي تطبق منهاجين لتعليم طلابها هما «البريطاني والأميركي» وكانت في طليعة المؤسسات التعليمية الخاصة التي سعت جاهدة إلى الاعتماد الأكاديمي من خلال تطبيق المواصفات الدولية القياسية كافة في أدائها التعليمي لتحقق سمعة جيدة للمؤسسة على المستوى العالمي، فيما يتعلق بجودة تعليمها ومستواه ومعاييره.