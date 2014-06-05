(23632) متقدماً ومتقدمة على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن عدد المتقدمين على برنامج (ساعد) لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور حتى أمس الأربعاء، والبالغ عددهم أكثر من (23632) ألف متقدم ومتقدمة منذ أن أطلقته الوزارة في السادس عشر من شهر رجب الماضي، وأشارت الخدمة المدنية إلى أن البرنامج مكن المتقدمين والمتقدمات من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية لإتاحتها للجهات الحكومية لترشيحهم على الوظائف الشاغرة على اللائحتين الذي وضع من أجلهما البرنامج إليهما.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة المدنية سبق أن أوضحت بأن الحاصلين على المؤهلات العلمية من المتقدمين على برنامج التوظيف "جدارة" لن يتاح لهم التقديم على هذا البرنامج لكونه موجه لفئة وظائف الأعمال المساعدة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، ودعت في الوقت ذاته الراغبين في التقدم على تلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم - إن وجدت - عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.

يذكر أن برنامج (ساعد) يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر البرنامج للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.