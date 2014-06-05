أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

(23632) متقدماً ومتقدمة على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور

Google+ Print

    كشفت وزارة الخدمة المدنية عن عدد المتقدمين على برنامج (ساعد) لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور حتى أمس الأربعاء، والبالغ عددهم أكثر من (23632) ألف متقدم ومتقدمة منذ أن أطلقته الوزارة في السادس عشر من شهر رجب الماضي، وأشارت الخدمة المدنية إلى أن البرنامج مكن المتقدمين والمتقدمات من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية لإتاحتها للجهات الحكومية لترشيحهم على الوظائف الشاغرة على اللائحتين الذي وضع من أجلهما البرنامج إليهما.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة المدنية سبق أن أوضحت بأن الحاصلين على المؤهلات العلمية من المتقدمين على برنامج التوظيف "جدارة" لن يتاح لهم التقديم على هذا البرنامج لكونه موجه لفئة وظائف الأعمال المساعدة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، ودعت في الوقت ذاته الراغبين في التقدم على تلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم - إن وجدت - عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.

يذكر أن برنامج (ساعد) يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر البرنامج للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية