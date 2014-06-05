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وادي الدواسر مستعدة للمهرجان الصيفي والحبحب وعيد الفطر

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وادي الدواسر عبدالله الحمدان

    ترأس محافظ وادي الدواسر الأستاذ أحمد بن دخيل المنيفي اجتماع لجنة التنمية السياحية بوادي الدواسر، وقد رحب المنيفي في مستهل الاجتماع بجميع أعضاء اللجنة مؤكداً على أهمية دفع عجلة السياحة بالمحافظة لتوافر مقوماتها العمرانية والتراثية والآثارية والاقتصادية والتضاريسية والمناخية والزراعية، مشيدا بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في دعم كل مشاريع التنمية بالمحافظة وتطورها، مثمناً في الوقت نفسه ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من جهود مخلصة في تنمية السياحة بالمملكة، ثم توالت مداخلات الحضور والتي سجلت على إثرها عدد من التوصيات من أهمها، إقامة مهرجان صيفي وآخر للحبحب ومهرجان لعيد الفطر المبارك على أن تناسب فعاليات تلك المهرجانات جميع شرائح المجتمع.

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