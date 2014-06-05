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«تقني البنات» بالدوادمي يفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول

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    أعلنت عمادة الكلية التقنية للبنات بالدوادمي عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1435 - 1436ه للتخصصات التالية: قسم التجميل، وقسم تصميم وإنتاج الملابس وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم السبت الموافق 16/ 8 / 1435 ه حتى يوم الجمعة الموافق 7/9/1435ه، حسب الشروط المعلنة في الموقع الإلكتروني.

وأوضحت ل"الرياض" عميدة الكلية التقنية للبنات بالدوادمي رحمة بنت أحمد الزهراني أن على جميع المتقدمات إدخال المعلومات والبيانات بشكل صحيح بالإضافة إلى طباعة (برنت) التسجيل مع ضرورة تسجيل رقم الجوال بشكل صحيح.

وأكدت الزهراني على ضرورة التقيد بمراجعة وكالة الكلية لخدمات المتدربات في مبنى العمادة حسب التاريخ المحدد لكل متقدمة مع ضرورة إحضار جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل، حيث سيكون التسجيل عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالي www.tvtc.gov.sa.

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