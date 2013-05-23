مشاحنات بين الأهالى ومحصلى الكهرباء بكفر الشيخ لامتناعهم عن دفع الفواتير

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وخاصة مدن وقرى دسوق وبيلا وكفر الشيخ والحامول وبلطيم، مشادات بين الأهالى ومحصلى الكهرباء لرفض الأهالى دفع الفواتير احتجاجاً على تكرار انقطاع التيار الكهربائى بالقرى والمدن.

قال محمد السيد على "عامل": "امتنعت عن دفع الفاتورة بسبب انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى مدينة بيلا وكيف أدفع وقد أصابنى الضرر أنا وأسرتى من جراء قطع التيار الكهربائى، فابنتى طالبة بالثانوية العامة، وانقطاع التيار الكهربائى مع الحر والظلام أدى لعدم استذكارها لدروسها، فمن يتحمل نتيجة تعطلها عن استذكار دروسها، بالإضافة إلى أن هناك من أهالى بيلا من حرقت أجهزتهم ويطالبون بالتعويض".

من جانبه أوضح مسعد عمر على "موظف بالصحة" أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء انقطاع التيار الكهربائى، متسائلا: "هل أيام النظام السابق كان التيار الكهربائى يقطع مثل هذه الأيام، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذه الأزمة".