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وزير التعليم العالي يتسلم نسخة الهيكلة الإدارية لجامعة الجوف

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وزير التعليم العالي يتسلم نسخة الهيكلة الإدارية لجامعة الجوف وزير التعليم العالي يتسلم نسخة الهيكلة الإدارية لجامعة الجوف

    تسلم وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري بمكتبة يوم أمس من مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري النسخة النهائية للهيكلة الإدارية والمالية والفنية لجامعة الجوف التي نفذتها الجامعة ضمن مشروع متكامل يهدف لتنظيم وترتيب سير العمل في الجامعة، بما في ذلك الاستفادة القصوى من مواردها البشرية حسب الاختصاصات وطبيعة الأدوار المنوطة بها.

فيما أبدى الدكتور العنقري إعجابه بمضمون المشروع والأسلوب الذي نفذ به.

وقال الدكتور البشري إن النسخة النهائية للهيكلة الجديدة للجامعة تمثل ثمرة دراسات وورش عمل واجتماعات ولقاءات مكثفة تقييمية وتقويمية لجميع القطاعات الإدارية والمالية والفنية في الجامعة في ضوء أدائها ومخرجاتها والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بها، وهو ما أوجب إعادة بناء هيكلتها، بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي، والارتباط الوظيفي، وتحديد العلاقات الوظيفية بين إدارات الجامعة وعماداتها المختلفة، كما اشتملت النسخة النهائية التي جاءت في ثلاث عشرة مجلداً على فصول لتوزيع المهام والاختصاصات الخاصة بكل إدارة، أو قسم، أو وحدة، وكذلك الوصف الوظيفي لجميع الوظائف الإدارية، والمالية، والفنية، وإعادة التشكيل والتوزيع للقوى البشرية للجامعة.

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