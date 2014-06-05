محمود الجندي في المستشفى

يتواجد الفنّان محمود الجندي حالياً في مستشفى دار الفؤاد بمدينة الجيزة، بسبب معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم، منذ يومين.

وقالت زوجة الجندي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّ زوجها لم يسبق وأنّ عانى من إرتفاع في ضغط الدم، لكنّه دخل المستشفى لهذا السبب منذ يومين، دون أنّ يعلم أحداً، حتى لا يسبب لهم الإزعاج، موضحةً أنّه سيغادر المستشفى يوم الإربعاء بعدما استقرّت حالته.

على الصعيد الفنّي، يستعدّ الجندي لمواصلة تصوير مسلسلاته: "جبل الحلال" مع الفنّان محمود عبد العزيز، إلى جانب تصوير الجزء الثّاني من مسلسل "شارع عبد العزيز" مع الفنان عمرو سعد.

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