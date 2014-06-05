أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. «ليفني» تكسر تعاليم اليهودية وتحضر زواج مثليين: لا يتعارض مع قيمنا

Google+ Print

سلط موقع «CNN» الضوء على حضور وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، حفل زواج رجلين في إسرائيل، رغم عدم وجود قانون يعترف بـ«زواج المثليين».

ووصلت «ليفني» إلى قاعة العرس، مساء الاثنين، وزوجت الشابين، الذين طلبا منها شخصيًا المشاركة في الحفل ومباركته.

وتحدثت «ليفني» خلال الحفل: «أنا هنا لست وزيرة للعدل، ولا سلطة قانونية لدي لتزويج هذين الشابين بزواج معترف به في إسرائيل، ولكن يجب التأكيد على أننا وصلنا لمرحلة يجب أن تعترف فيه الدولة بأي زوجين يقرران استكمال حياتهما معًا».

وتنقل صحيفة «يديعوت أحرونوت» مشهد الفرح، فتشير إلى أن «ليفني» دعت والدتي الزوجين إلى إلقاء كلمة، وبعدها سمحت لهما بتبادل خاتمي الزواج، معتبرة أن «العرس لا يتعارض مع القيم اليهودية».

Livni with Guy and Tzach (Photo: Motti Kimchi)

Photo: Motti Kimchi

Photo: Motti Kimchi

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية