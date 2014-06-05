بالصور.. «ليفني» تكسر تعاليم اليهودية وتحضر زواج مثليين: لا يتعارض مع قيمنا

سلط موقع «CNN» الضوء على حضور وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، حفل زواج رجلين في إسرائيل، رغم عدم وجود قانون يعترف بـ«زواج المثليين».

ووصلت «ليفني» إلى قاعة العرس، مساء الاثنين، وزوجت الشابين، الذين طلبا منها شخصيًا المشاركة في الحفل ومباركته.

وتحدثت «ليفني» خلال الحفل: «أنا هنا لست وزيرة للعدل، ولا سلطة قانونية لدي لتزويج هذين الشابين بزواج معترف به في إسرائيل، ولكن يجب التأكيد على أننا وصلنا لمرحلة يجب أن تعترف فيه الدولة بأي زوجين يقرران استكمال حياتهما معًا».

وتنقل صحيفة «يديعوت أحرونوت» مشهد الفرح، فتشير إلى أن «ليفني» دعت والدتي الزوجين إلى إلقاء كلمة، وبعدها سمحت لهما بتبادل خاتمي الزواج، معتبرة أن «العرس لا يتعارض مع القيم اليهودية».