«البنتاجون»: مقاتلة روسية اقتربت 30 مترًا من طائرة أمريكية أبريل الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن مقاتلة روسية اقتربت لمسافة 30 مترًا من طائرة تجسس عسكرية أمريكية، أواخر أبريل، شمالي اليابان، وهو ما جعل واشنطن تحتج لدى موسكو في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الشرق والغرب بسبب ازمة أوكرانيا.

وقال مسؤولون إن «الواقعة جرت في 23 من أبريل عندما اقتربت مقاتلة روسية من طراز سو-27 فلانكر من طائرة للقوات الجوية الأمريكية من طراز أرسي-135يو أثناء طيرانها في مهمة روتينية في المجال الجوي الدولي فوق بحر أوخوتسك».

وقال الكولونيل ستيف وارين، المتحدث باسم «البنتاجون»، إنه «لم تجر اتصالات لاسلكية بين الطائرتين لكن المقاتلة الروسية استدارت لدى اقترابها من الطائرة الأمريكية لتكشف هويتها».

وأضاف «وارين» للصحفيين، الثلاثاء: «من الصعب معرفة دوافع الطيار لكن النتيجة تمثلت في أن الأفراد، الذين كانوا على متنها (الطائرة الأمريكية) رأوا أن الفلانكر كانت مسلحة».

وقال «وارين» إن «وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، والجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، عبرا لموسكو بشكل غير علني عن قلقهما حيث رفضا بحث الأمر علانية في حينه».

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على الأمر.