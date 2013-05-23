تزويد مديرية أمن البحر الأحمر بمدرعة جديدة لمواجهة البؤر الإجرامية

أكد المقدم وليد مجدى مدير المركز الإعلامى لمديرية أمن البحر الأحمر، أنه تم تزويد المديرية بسيارة مدرعة تدريع كامل ضد الطلقات، وذلك لاستخدامها فى تنفيذ خطة المديرية التى ستستهدف مواجهة أوكار وبؤر الجريمة على مستوى المحافظة، بدءا من رأس غارب شمالا وحتى الشلاتين جنوبا.

وأشار مجدى إلى أنه خلال الأسبوع الماضى انتهت المديرية من إعداد الخطة اللازمة للمواجهة، والتى يشرف عليها ميدانيا اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، والعميد جرير مصطفى مدير مباحث المديرية، والعميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام.

ومن جانبه، قال اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إنه لن يسمح بأى خروج عن القانون يهدد الأمن العام، وإن المواجهة ستكون حاسمة بلا تهاون أو إقلال، ودعا كل حاملى السلاح غير المرخص إلى سرعة تسليمه لأقرب قسم شرطة درءا للمسئولية، وأكد أن ما تنعم به محافظة البحر الأحمر من استقرار أمنى هو بفضل الله، وجهد رجال الشرطة، وتعاون المواطنين الشرفاء معهم، ولن يسمح بما يعكر هذا الصفو.