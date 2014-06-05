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الملك عبدالله يستقبل ولي عهد أبوظبي

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الملك عبدالله يستقبل ولي عهد أبوظبي الملك عبدالله يستقبل ولي عهد أبوظبي

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مقر إقامته بالدار البيضاء أمس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وعند وصول سموه إلى مقر خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسئولين.

وقد نقل سمو ولي عهد أبو ظبي لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.

بعد ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والشيخ مشعل العبدالله الرشيد، ومعالي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجديع.

كما حضره من الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

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