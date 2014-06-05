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مصر تسعى لجمع مليار دولار من خلال صندوق استثماري لمساندة السياحة

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قال هشام زعزوع، وزير السياحة، الأربعاء، إن تأمل جمع مليار دولار من خلال صندوق استثماري لمساندة قطاع السياحة. وجاء تصريحه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من العنف وعدم الاستقرار السياسي الذي أضر بشدة بقطاع السياحة.

وأوضح «زعزوع» في تصريحات صحفية، أنه من المحتمل أن تبدأ حملة ترويج في يوليو بدول خليجية عربية.

وكانت هذه الدول منحت مصر مساعدات بمليارات الدولارات. ومن المتوقع أن يجمع الصندوق 250 مليون دولار بحلول الربع القادم من العام والمبلغ الباقي في غضون عام.

وقد زار أكثر من 14.7 مليون سائح مصر في عام 2010 وهبط عددهم إلى 9.8 مليون بعد ثورة يناير 2011، وانتعش القطاع في عام 2012 إذ اجتذب 11.5 مليون سائح لكنه انكمش مرة أخرى إلى 9.5 مليون العام الماضي بعد هجمات مختلفة على مقاصد سياحية.

وتتعرض مصر لضغوط متزايدة لإيجاد مصادر دخل لتغطية عجز الميزانية الذي قفز إلى 14 في المائة العام الماضي. وهبطت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج العام الماضي وهوت عائداتها من السياحة 43 في المائة إلى 1.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

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