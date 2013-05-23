حركة "تغيير" تدعو لجمعة "قبل الطوفان" بالقائد إبراهيم

أعلن إيهاب القسطاوى، منسق عام حركة "تغيير" بالإسكندرية، عن المشاركة غداً فى جمعة "قبل الطوفان" بالقائد إبراهيم، وأن مسيرتهم ستنطلق عقب الصلاة من مسجد القائد إبراهيم.

وأشار "القسطاوى" إلى أن الحركة ستشارك فى فعالية الغد للمطالبة بإسقاط النظام، مستنكراً الأحداث التى تشهدها مصر حالياً من أزمات وانهيار كامل نتيجة سياسات النظام الحالى وحكومته بعد الاستهانة بدماء المصريين ومصالحهم وقوتهم وتبديد خيرات بلادهم بسبب العناد وإبعاد الكفاءات والتمسك بمسئولين تبين فشلهم لإدارة البلاد فالإخوان المسلمين ورئيسهم مرسى فجروا مكامن الغضب فى نفوس الجميع من جراء جهلهم بفنون الحكم والسياسة، وأدت سياساتهم الفاشلة إلى إشعال النار والفتن.

وأوضح أن "مرسى" وجماعته انتقلوا من فشل إلى فشل أكبر ومن تخبط إلى انهيار، وأثبتوا أنهم أقل من أن يحكموا مصر، مضيفاً أنهم أدخلوا البلاد فى دوامة متصلة من التردى والانهيار عبر أخونة الدولة ووضع رجالاتهم فى مواقع صنع القرار بينما الشعب فى مجمله يئن ويتوجع.