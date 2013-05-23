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سيدات يهددن بإشعال النار فى أنفسهن لعدم حصولهن على سكن بأبوقرقاص

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سيدات يهددن بإشعال النار فى أنفسهن لعدم حصولهن على سكن بأبوقرقاص سيدات يهددن بإشعال النار فى أنفسهن لعدم حصولهن على سكن بأبوقرقاص

بعد فشل عشرات المواطنين من أهالى مركزى ملوى وأبوقرقاص فى الحصول على وحدات سكنية فى مساكن الأولى بالرعاية هدد عدد من السيدات بحرق أنفسهن بأبوقرقاص، حيث تجمع العديد من السيدات داخل والوحدة المحلية لقرية أبيوها اليوم أثناء توزيع الوحدات السكنية، إلا أنه فور إعلان الأسماء فوجئ الحاضرون بحالة من الغضب سادة على المكان، وتحول إلى فوضى كبيرة، مما دفعت لجنة التسليم إلى فض الجلسة والرحيل.

بينما العشرات مازالوا يعتصمون داخل مجلس مدينة ملوى وقاموا بمنع رئيس مجلس المدينة من الدخول إلى مكتبه، احتجاجا على القرعة التى أجريت الأسبوع الماضى لتسليمهم الوحدات السكنية الأولى بالرعاية.

وأكد المواطنون أن عملية التوزيع شابها الكثير من المخالفات، وأضافوا أن من حصل على الوحدات السكنية لا يستحقون، حيث أكدت إحدى السيدات أنها تسكن هى وأشقاءها الثلاثة فى حجرة واحدة وبها حمام ينتظر كل من الآخر لاستخدامه، ورغم ذلك لم تحصل على وحدة سكنيه، وطالب المحتجون بإعادة فحص الأسماء من جديد حتى يعود الحق لأصحابه.
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مصر 365