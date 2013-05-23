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إنشاء درجة ماجستير فى اللغة والثقافة الأسبانية بجامعة الإسكندرية

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إنشاء درجة ماجستير فى اللغة والثقافة الأسبانية بجامعة الإسكندرية إنشاء درجة ماجستير فى اللغة والثقافة الأسبانية بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة على إنشاء درجة ماجستير مشتركة فى اللغة والثقافة الأسبانية بالتعاون مع جامعة سلامنكا باسبانيا.

وأوضح الدكتور صديق، أن الجامعة تخطط لإنشاء قسم للغة الإسبانية بكلية الآداب، نظراً لأهمية هذه اللغة وانتشارها، حيث تأتى فى المرتبة الثانية ضمن اللغات الأوسع انتشاراً على مستوى العالم، مشيراً إلى وجود 27 دولة تتحدث باللغة الأسبانية.

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية على اهتمام الجامعة بتشجيع التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وتشجيع سفر الطلاب والباحثين للدراسة والبحث والتدريب والحصول على الدرجات العلمية، مشيدا بفوز جامعة الإسكندرية مؤخراَ بـ43 منحة للسفر إلى الجامعات الأوروبية.

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مصر 365