الشرقي يحضر مأدبة غداء أقامها محمد اليماحي ويستقبل القاضي الأزوري

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس مأدبة الغداء التي أقامها المواطن محمد بن قدور اليماحي بمنطقه الطويين بمناسبة زفاف نجله عبدالله.وحضر المأدبة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي أهلي الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين وجمع غفير من أبناء القبائل وأهل وأقارب العريس والمدعوين.

وأعرب أهالي منطقة الطويين والعريس عن سعادتهم بحضور صاحب السمو حاكم الفجيرة والتي توكد اهتمامه الكبير والرعاية البالغة التي يحظى بها شباب الإمارة من سموه في كل المحافل والمناسبات.

وقدمت الفرقة الحربية الأهازيج والفنون الإماراتية التراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

جهود

ومن جهة ثانيةاستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر سموه في الرميلة، مساء أمس الأول، فضيلة الشيخ القاضي أحمد محمود الأزوري، القاضي في محكمة الفجيرة الشرعية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبه انتهاء فتره عمله في المحكمة.

وأعرب سموه عن تقديره لفضيلة القاضي تجاه ما بذله من جهود في خدمة العدالة خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد.

وحضر المقابلة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، رئيس نادي أهلي الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وعلي الزعابي، المنسق الإعلامي في دار القضاء في الفجيرة.