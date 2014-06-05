محمد بن زايد وخادم الحرمين يبحثان القضايا المشتركة

نقل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنيات سموه للمملكة قيادة وشعباً كل تقدم وازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لسموه أمس في مقر إقامته بالدار البيضاء في المملكة المغربية، وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي وخادم الحرمين خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عكست قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين إلى جانب بحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب

ومن جانبه، رحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي لمقر إقامته وحمله تحياته وتمنياته الطيبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في استقبال سمو ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين، الأمراء والوزراء وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من الأمراء والوزراء وعدد من المسؤولين.