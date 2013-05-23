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الحجاج الفائزون بقرعة الشرقية: أول دعوة لنا بالكعبة "يا رب احفظ مصر"

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الحجاج الفائزون بقرعة الشرقية: أول دعوة لنا بالكعبة "يا رب احفظ مصر" الحجاج الفائزون بقرعة الشرقية: أول دعوة لنا بالكعبة "يا رب احفظ مصر"

سيطرت حالة من الفرح الشديد على حجاج بيت الله الحرام الفائزين بحج القرعة هذا العام بمحافظة الشرقية، بالقاعة المغطاة بمدينة الزقازيق، وقالوا إن أول دعوة لهم بالكعبة المشرفة ستكون من نصيب ، وأن يحفظها الله من كل سوء، ويتم عليها نعمته.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد أجرت، ظهر اليوم الخميس، القرعة العلنية للحج هذا العام، وذلك بمقر الصالة المغطاة بجوار التجنيد بمدينة الزقازيق، وبحضور اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية والمستشار حسن النجار محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والمتقدمين بالطلبات للحج.

وبلغ عدد المتقدمين "38662" ألف متقدم للحج هذا العام على مستوى المحافظة، وفاز "1786" حاج طيران بنسبة 5% وكبار السن"178" وأماكن القرعة للمراكز بالمحافظة "1608".

وقام الفائزون من الحجاج بالتكبير والتهليل ساجدين لله شكراً على فوزهم، وقال الفائزون، إن أول دعواتهم فى الكعبة ستكون من نصيب مصر أن يحفظها.

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مصر 365

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