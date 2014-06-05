انتهت – مصر 2-2جامايكا

يتأخر منتخب مصر بهدفين مقابل هدف أمام جامايكا وديا في مباراة تقام بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الأربعاء.

سجل محمد النني نجم بازل هدف منتخب مصر رقم 1 في الدقيقة 5 من عمر اللقاء بضربة رأس من ركلة ركنية.

ووصف حاتم بطيشة معلق المباراة عبر قنوات BeinSports الهدف بأنه جاء عن طريق "النني الجني".

وخطف منتخب جامايكا التعادل عن طريق سيمون داوكينس في الدقيقة 28 من كرة عرضية، لم يفلح حسني عبد ربه الذي شارك كليبرو في الخط الخلفي للفراعنة في إبعادها عن المرمى.

ثم تواصل تلاعب منتخب جامايكا بالدفاع المصري، حتى جاء الهدف الثاني في شباك الفراعنة عن طريق جويل درانت في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، غير منتخب مصر الخطة، وأقحم شوقي غريب المدير الفني للفراعنة أحمد شرويدة في مكان عبد ربه وباسم مرسي في موقع خالد قمر.

وبالفعل نجح باسم مرسي في تسجيل هدف من هدية محمد صلاح في أول مباراة دولية لمرسي.

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