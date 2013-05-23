"التلاوى" بالغربية: الأئمة أهم من رئيس الجمهورية والدستور ظلم المرأة

أشارت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أن "دور رجل الدين والإمام أهم من رئيس الجمهورية، لأن مشاكل مصر اجتماعية واقتصادية، ونحن شعب طيب ولسنا شعبًا دمويًا، وكلمة رجل الدين تهدى النفوس والأخلاق فى الوقت الذى يحدث فيه انفلات وتدهور وطمع فى الحياة، حيث نمر بظروف قاسية وبطالة، ووسط هذه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تغيرت الأشياء فى حياتنا وأصبح دور رجل الدين مهمًا".

وأضافت "التلاوى" أن أى برنامج لن ينجح إلا من خلال رجل الدين وشيخ القبيلة والرجل ذى الوزن داخل مجموعته، لأنهم يحلون المشاكل، وأن الائمة يعرفون عظمة الدين والقرآن، ونحن كمسلمين لا نقدم ديننا بصورة جيدة بل أصبحنا نشوه الدين.

وأشارت إلى أن الإسلام سبق الأمم المتحدة، والدين الإسلامى لم يعرف التمييز العنصرى بدليل أن الرسول الكريم اختار بلال بن رباح "الحبشى" كمؤذن له وللمسلمين، مضيفة أن الإسلام أعطى للمرأة ما لم تحصل عليه فى أى دولة أو أمة أخرى من حقوق.