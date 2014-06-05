ميدو: الزمالك استعاد ' صيته الإفريقي ' في 2014

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أنه نجح في استعادة كبرياء وسمعة الفارس الأبيض في قارة إفريقيا هذا العام.

وقال ميدو لقناة "الحياة 2": "سعيد بإشادة وسائل الإعلام في الكونغو، وهذا أكبر دليل على أن الزمالك عائد بقوة، واستعاد اسمه وصيته في إفريقيا".

وأضاف المدرب الشاب: "الجهاز الفني يعلم جيدًا كيفية العودة بنتيجة إيجابية من الكونغو أمام مازيمبي، وهو أمر للغاية أن تجني نقاط خارج ملعبك".

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي يوم السبت المقبل، علمًا بأن رصيد الفريقين 3 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب الكونغولي والهلال السوداني.

الزمالك افتتح المشوار بالخسارة أمام فيتا كلوب 2-1، وفاز على الهلال بالنتيجة نفسها، بينما خسر مازيمبي أمام الهلال 0-1، وفاز على فيتا كلوب 1-0.