الأحزاب الداعمة للسيسى تجتمع للتجهيز للاحتفال بفوزه غدا بسوهاج

عُقد مساء اليوم اجتماع بمقر حزب المصريين الأحرار بحضور ممثلين لكل من حزب الوفد وحزب الفرسان وحزب المؤتمر وحملة مستقبل وطن والحملة الشبابية لدعم المشير .

وتم الاتفاق علي إقامة حفل الساعة السابعة مساء غد بميدان الثقافة للاحتفال بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وتم دعوة حملة حزب الدستور وحملة حمدين صباحي لحضور الاحتفالية التي يتضمن برنامجها “مزمار بلدي ، فرقة التنورة ، أغاني وطنية ، توزيع صور وأعلام والعديد من الفقرات الأخرى”، وبحضور حشد كبير من أبناء مختلف قرى ومدن ومراكز محافظة سوهاج .