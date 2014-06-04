أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأحزاب الداعمة للسيسى تجتمع للتجهيز للاحتفال بفوزه غدا بسوهاج

Google+ Print
الأحزاب الداعمة للسيسى تجتمع للتجهيز للاحتفال بفوزه غدا بسوهاج الأحزاب الداعمة للسيسى تجتمع للتجهيز للاحتفال بفوزه غدا بسوهاج

المصريين الأحرار

عُقد مساء اليوم اجتماع بمقر حزب المصريين الأحرار بحضور ممثلين لكل من حزب الوفد وحزب الفرسان وحزب المؤتمر وحملة مستقبل وطن والحملة الشبابية لدعم المشير .

وتم الاتفاق علي إقامة حفل الساعة السابعة مساء غد بميدان الثقافة للاحتفال بفوز المشير عبد الفتاح بمنصب رئيس الجمهورية، وتم دعوة حملة حزب الدستور وحملة حمدين صباحي لحضور الاحتفالية التي يتضمن برنامجها “مزمار بلدي ، فرقة التنورة ، أغاني وطنية ، توزيع صور وأعلام والعديد من الفقرات الأخرى”، وبحضور حشد كبير من أبناء مختلف قرى ومدن ومراكز محافظة سوهاج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي