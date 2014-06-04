رئيس حكومة إقليم كردستان: وقعنا اتفاقا مع تركيا لتصدير النفط الكردي لمدة 50 عاما

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم، أن الإقليم وتركيا وقعا اتفاقًا لتصدير النفط الكردي لمدة 50 عامًا.

وقال بارزاني – خلال استضافة برلمان الإقليم له اليوم في أربيل – “لقد وقعنا على اتفاق مع تركيا في مجال الطاقة لمدة خمسين عامًا، ويمكن أن يكون قابلا للتمديد إذا لزم الأمر”، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق ليس جزءًا من برنامج استقلال الإقليم.

وشدد البارزاني على أن صادرات النفط لن تمهد الطريق لاستقلال كردستان، مشيرًا إلى أن الحكومة الإقليمية ستستمر في ممارسة حقوقها الدستورية والتي تمنح بموجبها 17 % من الميزانية للمنطقة الكردية.

وأضاف أن حكومة إقليم كردستان تحتاج إلى ما مجموعة 850 مليار دينار عراقي (ما يعادل 740 مليون دولار) لتغطية تكاليف الرواتب المستحقة عليها، وإلى 31 مليار دولار لمواطنيها لكي يكون لديها مستوى طبيعي للمعيشة.

واستطرد قائلا “نحن بحاجة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما فيها البنية التحتية التي تتضمن المدارس والطرق والجسور، ونحن نصر على حقوقنا الدستورية ولن نتراجع تحت أي ظرف من الظروف”.

أ ش أ