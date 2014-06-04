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توماس مولر: أجتمع مع بايرن لمعرفة مدى احتياجهم لي

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توماس مولر: أجتمع مع بايرن لمعرفة مدى احتياجهم لي توماس مولر: أجتمع مع بايرن لمعرفة مدى احتياجهم لي

كشف توماس مولر نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ عن نيته الاجتماع مع إدارة ناديه البافاري، حتى يعرف مدى قيمته في الفريق.

تصريحات مولر توضح أنه يدرس احتمال عدم الاستمرار في بايرن، خاصة وأنه يلعب كرأس حربة والنادي الألماني اشترى روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر.

ويخشى مولر أن يتحول إلى بديل في وجود ليفاندوفسكي، بالنظر إلى أن وسط الملعب مليء بنجوم من وزن فرانك ريبري وآريين روبن وتوني كروس وماريو جوتزه.

وقال مولر فيما أبرزته سكاي سبورتس يوم الأربعاء: "وصلت لنقطة تجعلني أحتاج لاجتماع مع إدارة بايرن ميونيخ، الهدف هو أن أعرف هل أنا جزء أساسي في خطط الفريق؟".

ويملك مولر عقدا مع بايرن يمتد حتى 2017. ويغري مانشستر يونايتد اللاعب خاصة في ظل العلاقة التي تربط المهاجم الألماني بمدرب الفريق الإنجليزي لويس فان جال.

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