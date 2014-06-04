وزير الداخلية الأسبق لـ"السيسى": مصر فى حاجة إلى قانون الطوارئ

طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ إجراءات سريعة حيال الموقف الأمنى، ودعم وزارة الداخلية بزيادة التسليح لجهاز الشرطة والبحث عن الأسلحة المتطورة لمواكبة أسلحة الجماعات الإرهابية.

وتابع وزير الداخلية الأسبق، فى مداخلة لبرنامج "فى الميدان" على فضائية التحرير، اليوم الأربعاء، قائلاً: "مصر فى حاجة إلى فرض قانون الطوارئ فورًا لتحقيق صلاحيات لدى جهاز الشرطة تمكنه من الانقضاض على الجماعات المسلحة الإرهابية".

وأوضح إبراهيم أن الهيئات القضائية ستقوم بدور المراقبة على جهاز الشرطة للتأكد من أن قرار الطوارئ يتم تفعيله على الإرهابيين، لافتًا إلى أن مصر فى حاجة إلى القانون أو بديل له يتمثل فى استصدار قانون الإرهاب.