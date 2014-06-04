جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة تهنئ السيسى على انتخابه رئيسًا

تقدم على الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال فى البرقية إنه باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة وأعضاء الهيئة العامة وموظفى الجمعية، يتقدمون بأرق التهانى القلبية وأصدق الأمنيات الأخوية وأجمل البركات العطرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى رئاسة الجمهورية.

> وتابع فى برقيته: "كما نهنئكم على نجاح العملية الانتخابية الديمقراطية واختيار الشعب المصرى الحر والنزيه والصادق لشخصكم القدير قائدًا لمصر والأمتين العربية والإسلامية، متمنيًا للرئيس دوام الصحة والسعادة".