Dior Transat مجموعة مكياج مميّزة لصيف 2014

تهب رياح الحرية ونسمات الجمال على ظهر سفينةٍ عابرةٍ للمحيط، حيث تبسط الأناقة سلطتها. مستلهمة من وحيٍ تشكيلتها لعام 1948 Resort And Spring التي عبرت عن روح الأسفار، أعادت دار Dior تجديد أواصر العلاقة بينها وبين عالم الرحلات البحرية الفخمة العابرة للأطلسي وتكشف الإطلالة الصيفية لعام 2014 مجموعة مكياجٍ جديدةٍ ومتألقةٍ من إبداع Tyen. وهي تعتبر لوحة ألوانٍ من الأزرق البحري والأحمر الأساسي والبيج الرملي. لترتدي البشرة بها جمال أشعة الشمس وضياءً الأيام المشمسة. و لتأخذنا العيون المرتدية ألواناً بحريةً غنيةً زرقاء إلى البحار وجمالها, أما الشفاه فتضيئ باللون الأحمر الجذاب، فيما ترتدي الأظافر خطوط حلةً البحّارة، لتتنفس الأناقة في هذا الموسم هواءً ونسيماً بحرياً عليلاً.