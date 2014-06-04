طارق العلي يتحدى هيا الشعيبي في رمضان

يبدو أن مسلسل خلافات النجمين طارق العلي وهيا الشعيبي، لايزال مستمراً، وهذه المرة ليس في ردهات القضاء والمحاكم الكويتية، بل عبر شاشتين مختلفتين وربما في وقت واحد.

ففي الوقت الذي من المفترض أن يطل به كل من النجوم هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي وحلا الترك في برنامج مسابقات على شاشة MBC بإسلوب مغاير ومختلف عن برامج

المسابقات الأخرى، إذ تشير مصادر "سيدتي نت" إلى أن مضمون البرنامج سيكون عبارة عن "حدوتة" وقصة تعتمد على فطنة المشاهدين في الوطن العربي، يبدو أن المضمون تسلل إلى قناة "فنون" التي قررت خوض غمار التحدي من خلال إقناع النجم طارق العلي بتقديم برنامج مسابقات على شاشتها بمشاركة النجمين الشابين الثنائي حمد أشكناني وليلى عبدالله وبشكل مختلف أيضاً ، إذ من المقرر ان يكون مضمون البرنامج عبر عائلة من 3 أشقاء يقومون بطرح الأسئلة بطريقة مختلفة.

فمن سيكسب الجولة هذه المرة طارق العلي وأشقاؤه، أم هيا الشعيبي ورفاقها؟ هذا ما سيتضح خلال شهر رمضان سواء من إقبال ومتابعة الجماهير لكلا البرنامجين إعتماداً على طريقة التقديم وضخامة الجوائز للفائزين .