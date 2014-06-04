'ستروماي يستقطب جمهور الآباء و أبنائهم في اليوم الرابع لموازين

المغرب - سميرة مغداد

أكثر من 183 ألف متفرّج من الشباب والأولاد وأهاليهم تجمهروا منذ الساعات الأولى من مساء اليوم الرابع من مهرجان موازين، لمعانقة الفنان البلجيكي الأسمر "ستروماي"، الذي أظهر احترافية كبيرة في العرض الذي قدمه في المهرجان.

أطلق Stromae حفله بأغنية قبل أن يتوقف ويحيّي الجمهور بقوله "السلام عليكم"، كما أرسل تحية للرباطيات والرباطيين والمغاربة ككل.

أتقن Stromae وأبدع في الغناء والرقص المصحوب بموسيقى دغدغت أحاسيس الأطفال و الشباب، وردّد الجميع أغنياته التي تتسم بكثير من العمق والتأمل في الحياة، هذا العمق الذي ظهر خلال حديثه عن مساره الفني، في ندوة صحافية حضرها كثير من ممثلي وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، والتي أبهرت الفنان ذاته، فاعتبر أنّ مجرّد حضور هذا الزخم من الصحافيين نجاح في حد ذاته، وشكر الجميع على الحضور الكثيف.

وتحدث Stromae عن طفولته الصعبة بعد مقتل والده الروندي الأصل، وكيف كانت الحادثة نقطة تحول في حياته، وقال أنّ الموسيقى والكتابة كانتا ملاذاً جميلاً، ومن خلالهما تصالح مع نفسه أكثر وتغلّب على الحقد، الذي قد يمسّ طفلاً لم تكن حياته مثل الآخرين، ليكتشف أنّها الحياة التي ينقلها في أغانيه، دون أن تحمل رسالة أو خطاباً، لأنّه يريد تقديم الفن.

وأكّد أنّ موسيقاه يمكن أن تكون أخلاقية إلى حد ما، لأنّ تربيته الدينية أثّرت فيه، واعتبر أنّه أولاً وأخيراً يغنّي ويعزف لنفسه، ولم يفكّر يوماً في أن يدخل عالم الفن لأجل إرضاء شخص آخر غيره، دون أن يخفي سعادته لإعجاب الناس بما يفعل، أمّا الشهرة فيقول أنها تقلق حياته العادية، و يحبّ أن يكون أحيانا كثيرة وحيداً، ليكون حقيقيا ومنسجماً مع نفسه، لأنّه في الأصل شخص خجول وحالة الشغب التي تلبسه على المسرح لا تشبه بتاتاً حياته الخاصة.