كورتني كردشيان حامل بطفلها الثالث من حبيبها سكوت ديسيك

كشفت نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian أنها حامل بطفلها الثالث من حبيبها Scott Disick.

ولفتت بعض المصادر المقربة من Kardashian البالغة من العمر 35 عاماً أن الأخيرة سعيدة جداً بخبر حملها، كما أنها تنوي تأسيس عائلة كبيرة مع Disick والد طفليها Mason البالغ من العمر 4 سنوات، و Penelope البالغة من العمر 11 شهراً.

وأكد الثنائي Kourtney و Scott أنهما لا يريدان معرفة جنس المولود الجديد، لأن الأهم هو أن يكون بصحة جيدة.

خبر حمل Kourtney من حبيبها في الوقت الحالي كفيل بنفي جميع الإشاعات التي تحدثت عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين عارض الأزياء michael girgenti.