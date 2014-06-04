أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كورتني كردشيان حامل بطفلها الثالث من حبيبها سكوت ديسيك

Google+ Print
كورتني كردشيان حامل بطفلها الثالث من حبيبها سكوت ديسيك كورتني كردشيان حامل بطفلها الثالث من حبيبها سكوت ديسيك

الأربعاء 04-06-2014 21:09

كشفت نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian أنها حامل بطفلها الثالث من حبيبها Scott Disick.

 

ولفتت بعض المصادر المقربة من Kardashian البالغة من العمر 35 عاماً أن الأخيرة سعيدة جداً بخبر حملها، كما أنها تنوي تأسيس عائلة كبيرة مع Disick والد طفليها Mason البالغ من العمر 4 سنوات، و Penelope البالغة من العمر 11 شهراً.

 

وأكد الثنائي Kourtney و Scott أنهما لا يريدان معرفة جنس المولود الجديد، لأن الأهم هو أن يكون بصحة جيدة.

 

خبر حمل Kourtney من حبيبها في الوقت الحالي كفيل بنفي جميع  الإشاعات التي تحدثت عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين عارض الأزياء michael girgenti.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي