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بالصور ما الذي جمع عاصي ونانسي هذا الصباح؟

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بالصور ما الذي جمع عاصي ونانسي هذا الصباح؟ بالصور ما الذي جمع عاصي ونانسي هذا الصباح؟

الخميس 05-06-2014 07:37

يحرص كل النّجوم، نساءاً ورجال، على ممارسة الرياضة، للمحافظة على صحتهم وشبابهم ولياقتهم البدنية، خصوصاً وأنّ الشّكل الخارجي جزءاً مهمّاً من نجاحهم.

فمن المعروف عن وائل كفوري أنّه متيّم برياضة التنس، حتى أنّه نظّم دورة العام الماضي في هذه الرياضة. أما راغب علامة، فيحرص على الركض يومياً على الشاطىء، فيما يقوم رامي عياش على مزاولة التّمارين اليومية في النادي، بينما تحرص ميريام فارس على ممارسة اليوغا كل يوم للمحافظة على ليونة جسمها.

بالإضافة إلى تعلّقها بهذه الرياضة منذ الصغر تمضي نجوى كرم معظم يومها في مزاولة الرّياضة تحت إشراف مدرّب خاصّ، وذلك عندما لا يكون لديها ارتباطات فنية.

ولكن ماذا عن نانسي عجرم وعاصي الحلاني؟

اليوم صباحاً، نشر عاصي الحلاني صورة له على حسابه الخاصّ على "انستغرام" وهو يحمل الأثقال، وأرفقها بعبارة "صباح النشاط"؛ أمّا نانسي عجرم، فبدورها نشرت صورة لها على "انستغرام" في النادي وهي تقوم بتمارينها اليومية وكتبت تحتها "صباح الرياضة".

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