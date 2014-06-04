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صفاء سلطان بانتظار حُكم جمهورها

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صفاء سلطان بانتظار حُكم جمهورها صفاء سلطان بانتظار حُكم جمهورها

الخميس 05-06-2014 08:34

أعربت الفنّانة السّورية صفاء سلطان عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل المصري "أمراض نسا"، في الوقت الذّي أكّدت فيه أنّها تنتظر بفارغ الصّبر قدوم شهر رمضان لعرض العمل، وأشارت أنّها بانتظار تقييم وحكم الجمهور على أدائها.

وفي الوقت نفسه، لفتت الفّنانة السورية إلى أنّ الدّور الذي تجسّده في العمل سيشكّل مفاجأة لجمهورها، لأنّها ستقدّم شخصيّة جديدة ومختلفة، وقالت أنّ العمل من تأليف أحمد عبد الفتّاح، ومن إخراج محمد النّقلي.
 

ويشارك في مسلسل "أمراض نسا" عدد من نجوم مثل صابرين، ومصطفى شعبان، وحوريّة فرغلي، وأحمد بدير.
 

وفي سياق آخر، ستطل سلطان في رمضان أيضاً عبر المسلسل الأردني "المبروكة" وهو من إخراج نبيل الشملي، حيث تجسّد فيه دور صحفيةّ تتمتّع بشخصيّة قويّة وشرسة.

 

 

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