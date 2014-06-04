يحيى عن إبراهيم سعيد: أرغب في إعادة حازم إمام وبيبو للملاعب

يدعم طارق يحيى المدير الفني لمصر للمقاصة محاولات إبراهيم سعيد للعودة إلى الملاعب من خلال التدريب مع فريق الزمالك في الأسابيع المقبلة.

سعيد قرر بدعم من الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" ومرتضى منصور أن يتدرب مع الفريق الأول، أملا في نيل إعجاب القلعة البيضاء ليحصل على عقد احترافي جديد.

رأي طارق يحيى كان مهما، ليس فقط لأنه مدرب ناجح، أو لأنه مدرب ينتمي للزمالك وعمل في الأجهزة الفنية للفريق الأبيض من قبل.

رأي يحيى مهم لأن إبراهيم سعيد تدرب معه لأسابيع في المقاصة، ولأنه مثال على مدرب نجح في استخدام لاعبين كبار السن مثل هاني سعيد وأيمن عبد العزيز وغيرهما.

وقال يحيى عن رأيه في عودة إبراهيم سعيد للملاعب: "لست ضد الفكرة، بل لا أخفي عنك سرا، لقد شاهدت خالد بيبو يلعب منذ فترة وكنت أحاول إقناعه بأن يعمل معي وأن يلعب".

وتابع لقناة الحياة "هناك معايير لنجاح تلك الأشياء، أن يكون اللاعب محافظا على جسده رشيقا، أن يبتعد عن السهر وأن نتعامل معه بطرق تدريبية معينة، أنا أتحدث عن علم".

ما ترجع يا حازم

ثم وجه حديثه لحازم إمام، وقال طارق يحيى: "أنت موهوب، في حالات كثيرة المدرب لا يستطيع أن يجد لاعبا مثلك، يستطيع حل أزمات ويمرر تمريرات حاسمة".

واستكمل "لهذا لو كنت مدربا للزمالك، لما تركتك تعتزل أبدا يا حازم، وحتى السن، أمامك نماذج مثل ريان جيجز وغيره".

جيجز اعتزل الصيف الجاري وهو يبلغ من العمر 40 عاما.