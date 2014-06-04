أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يحيى عن إبراهيم سعيد: أرغب في إعادة حازم إمام وبيبو للملاعب

Google+ Print
يحيى عن إبراهيم سعيد: أرغب في إعادة حازم إمام وبيبو للملاعب يحيى عن إبراهيم سعيد: أرغب في إعادة حازم إمام وبيبو للملاعب

يدعم طارق يحيى المدير الفني لمصر للمقاصة محاولات إبراهيم سعيد للعودة إلى الملاعب من خلال التدريب مع فريق الزمالك في الأسابيع المقبلة.

سعيد قرر بدعم من الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" ومرتضى منصور أن يتدرب مع الفريق الأول، أملا في نيل إعجاب القلعة البيضاء ليحصل على عقد احترافي جديد.

رأي طارق يحيى كان مهما، ليس فقط لأنه مدرب ناجح، أو لأنه مدرب ينتمي للزمالك وعمل في الأجهزة الفنية للفريق الأبيض من قبل.

رأي يحيى مهم لأن إبراهيم سعيد تدرب معه لأسابيع في المقاصة، ولأنه مثال على مدرب نجح في استخدام لاعبين كبار السن مثل هاني سعيد وأيمن عبد العزيز وغيرهما.

وقال يحيى عن رأيه في عودة إبراهيم سعيد للملاعب: "لست ضد الفكرة، بل لا أخفي عنك سرا، لقد شاهدت خالد بيبو يلعب منذ فترة وكنت أحاول إقناعه بأن يعمل معي وأن يلعب".

وتابع لقناة الحياة "هناك معايير لنجاح تلك الأشياء، أن يكون اللاعب محافظا على جسده رشيقا، أن يبتعد عن السهر وأن نتعامل معه بطرق تدريبية معينة، أنا أتحدث عن علم".

ما ترجع يا حازم

ثم وجه حديثه لحازم إمام، وقال طارق يحيى: "أنت موهوب، في حالات كثيرة المدرب لا يستطيع أن يجد لاعبا مثلك، يستطيع حل أزمات ويمرر تمريرات حاسمة".

واستكمل "لهذا لو كنت مدربا للزمالك، لما تركتك تعتزل أبدا يا حازم، وحتى السن، أمامك نماذج مثل ريان جيجز وغيره".

جيجز اعتزل الصيف الجاري وهو يبلغ من العمر 40 عاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع