سموحة يدعم صفوفه بصبحي وفوزي وطلعب وشقيق أفوم

حصل سموحة على توقيع الرباعي محمد صبحي حارس الإسماعيلي ومصطفى طلعت لاعب وادي دجلة وأحمد فوزي لاعب المصري وشقيق صامويل أفوم مهاجمه السابق.

وعلم FilGoal.com من مصادره أن الرباعي وقع لسموحة بعدما اقتربت نهاية عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري.

ودخل صبحي في خلافات مع الدراويش بسبب مستحقاته المتأخرة التي تبلغ مليوني جنيه، بينما اكد مصدر مقرب أن محاولات "تطفيشه" مستمرة.

ويلعب أحمد فوزي في مركز الظهير الأيمن، بينما تألق مصطفى طلعت في مركز لاعب الوسط المتقدم مع دجلة.

كما حصل سموحة أيضا على توقيع تيتو أفوم شقيق اللاعب صامويل أفوم الذي انتقل من الفريق السكندري ليانج بويز السويسري.

ويلعب أفوم في مركز قلب لدفاع ويبلغ من العمر 19 عاما.