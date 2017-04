ميريام فارس تستنسخ إطلالات بيونسيه!

اليوم، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الإنترنت الحديثة، تحوّل العالم إلى قرية صغيرة، وأصبح ما نراه اليوم في أمريكا متاحاً للرؤية في بلادنا في نفس الوقت؛ وهذا الأمر ينطبق على الموضة، بعد أن أصبحت موحّدة في جميع أنحاء العالم. لذلك، نرى الكثير من الملابس تتكرّر وتتشابه، خصوصاً لدى الفنانين والفنانات الذين يكونون تحت الأضواء. وقد لاحظنا التشابه الكبير بين إطلالات ميريام فارس وبين Beyonce، بما يطرح سؤالاً إن كانت ميريام تستنسخ إطلالات Beyonce أم أنّ الأمر لا يعدو كونه صدفة؟

تمتلك كلُّ من ميريام فارس وBeyonce العديد من القواسم المشتركة، فكلتاهما مغنيّتان ناجحتان في مجالهما، وتمتلكان قواماً متشابهاً، وشعراً متشابهاً أيضاً، وللاثنتين عشق للرقص وللعروض الاستعراضية، ولا عجب أن تتشابه إطلالاتهما أيضاً. وقد لاحظنا أنّ العديد من فساتين ميريام مشابهاً أو مستوحى من فساتين Beyonce، خصوصاً الفستان الذهبي مع الكشاكش عند منطقة الصدر، والذي كان بداية تشابه الإطلالات، وكذلك قصّات فساتين ذيل السمكة التي تفضّلها الاثنتان، والأقمشة المزركشة، والألوان المعدنية، كالذهبي أو الفضي، حتى أنّ ميريام استوحت إطلالتها في أغنيتها المصوّرة "كيفك أنت" من أغنية "Why Don’t you Love Me" لـ Beyonce، حيث ظهرت الاثنتان كربّات البيوت في زمن الخمسينات، وقد ناسب اللوك الاثنتين كثيراً.

ليس من المعيب أن نستوحي من إطلالات بعضنا البعض، أو من أسلوب شخصيّة تُعجبنا، على ألا يتحول الموضوع إلى تقليد واستنساخ وأن نحافظ على أسلوبنا الخاصّ. وميريام فارس لها أسلوبها الخاص وبصمتها المميّزة في عالم الموضة التي تستوحي منها الكثيرات من النساء حول العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لـ Beyonce.

