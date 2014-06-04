بالصور.. الفلسطينيون والمصريون بغزة يحتفلون بفوز السيسى برئاسة مصر

ذكرت وكالة معا الفلسطينية أن المئات من الفلسطينيين والمصريين فى قطاع غزة خرجوا مساء اليوم للاحتفال بفوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.

وقال أحد المصريين المقيمين بالقطاع، إن انتخاب السيسى هو انتصار لإرادة الشعب المصرى، متمنيا من القيادة المصرية الجديدة أن يهتم القضية الفلسطينية من اهتماماتهم.

وأعرب المصريون عن أملهم أن يسود الأمن والاستقرار فى مصر الذى هو سينعكس على الدول المجاورة.

واعتبر عادل عبد الرحمن رئيس جمعية الجالية المصرية فى غزة فوز المشير عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المصرية انتصار لإرادة الشعب المصرى ولثورة 30 يونيو وللأمة العربية بشكل عام.

وقال: "الآمال كلها مطروحة فى الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى لقيادة مصر والمنطقة برمتها حتى تخرج من أتون الظلام التى عاشت بها المنطقة الفترة السابقة"، مطالبا الشعب المصرى فى الداخل والخارج الوقوف والمساندة الحقيقة لدعم الرئيس السيسى حتى يصل بمصر إلى بر الأمان".

وأكد عبد الرحمن أن استقرار مصر من استقرار المنطقة بأكملها، مضيفا "المطلوب أولا استقرار مصر فى هذه المرحلة والذى سيلقى بظلاله على الدول المجاورة".



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