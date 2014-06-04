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مسؤول إيراني:طهران وأنقرة يلعبان دورًا مشتركًا تجاه الأزمة السورية

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مسؤول إيراني:طهران وأنقرة يلعبان دورًا مشتركًا تجاه الأزمة السورية مسؤول إيراني:طهران وأنقرة يلعبان دورًا مشتركًا تجاه الأزمة السورية

حسين أمير عيد

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد الليهان، اليوم الأربعاء، أن طهران وأنقرة يلعبان دورًا مشتركا في القضية السورية.

وقال عبد الليهان في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، إنَّ إيران وتركيا سوف يضطلعان بدور مشترك في القضية السورية لمساعدتها في التصدي لمشاكلها السياسية.

وتعليقا على زيارته لتركيا، قال عبد الليهان أنه أجرى مباحثات مفيدة مع مسؤولين أتراك بشأن التطورات في والعراق وسوريا والبحرين وأن الجانبين يتقاسمان مواقف مشتركة حيال المبادئ والآليات السياسية المتعلقة بسوريا.

أ ش أ

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